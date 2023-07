Stangata ai clan Puca, Verde e Ranucci: 13 condanne

Tredici condanne sono state inflitte agli esponenti del Clan Puca, Verde e Ranucci di Sant'Antimo finiti sotto processo per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi comuni di sparo, aggravati dalle finalità e modalità mafiose nonché compravendita di voti per il controllo delle amministrazioni locali.

È quanto disposto dal gup Giuseppe Sepe del tribunale di Napoli all'esito di rito abbreviato. Sedici anni di reclusione per Armando Angelino; 13 anni e 4 mesi di reclusione per Antimo Ceparano; 10 anni di reclusione per Antonio Arena, Salvatore Di Domenico, Stefano Fantinato, Carmine Petito, Gaetano Pecoraro; 8 anni di reclusione per Antimo Belardo, Emanuele Chiatto, Francesco Ianniciello, Massimiliano Imbemba, Nicola Rinaldo; 3 anni di reclusione per Angela Belardo. Gli imputati sono stati coinvolti nella capillare attività investigativa svolta dai carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sotto il coordinamento della Dda.