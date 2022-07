Nuova condanna per gli assassini di Giancarlo Siani

Una nuova condanna per gli assassini del giornalista del Mattino, Giancarlo Siani. Armando Del Core e Ciro Cappuccio, condannati per l'uccisione del cronista nel 1985, hanno subito un'altra condanna nell'inchiesta che ha coinvolto alcuni membri del clan Polverino di Marano. I due sono stati condannati entrambi a nove anni di carcere per l'accusa di ricettazione aggravata dal metodo mafioso.

L'inchiesta aveva coinvolto anche Vincenzo Polverino, figlio del boss dell'omonimo clan, Giuseppe, che però è stato assolto nel processo con rito ordinario svoltosi dinanzi al tribunale di Napoli nord. Polverino era accusato di intestazione fittizia di beni ma i giudici hanno ritenuto diversamente rispetto ai colleghi della Direzione distrettuale antimafia.

Del Core e Cappuccio non sono gli unici a essere stati condannati. Condanne molto più gravi sono state inflitte ad altri imputati ritenuti membri dell'organizzazione di Marano. Michele Marchesano, cognato di Polverino, è stato condannato a 18 anni di carcere. Due anni in meno per Luigi Esposito mentre Raffaele Ruggiero è stato condannato a 15 anni.