Concorso scuola, la denuncia: "Sede d'esame fantasma"

"Candidati al concorso straordinario si presentano ma la sede d'esame è fantasma". Lo denuncia il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi. L'episodio è avvenuto ieri a San Giuseppe Vesuviano.

"Oggi (ieri, ndR) a San Giuseppe Vesuviano, per un specifica classe di concorso, i candidati si sono presentati in orario alle 8 arrivando da varie parti del Paese e si sono sentiti dire che non c'era nessun concorso nazionale - ha spiegato il sindacalista - Dopo concitazioni e discussioni la scuola metteva su una procedura improvvisata, in aule improvvisate, senza nessuna garanzia, né sulla prevenzione sanitaria dei candidati, né sulle garanzie di procedura del concorso. È chiaro ormai a chi vuole evitare di mettere la testa sotto la sabbia che il clima per svolgere un concorso in modo regolare non c'è. Prima se ne renderà conto il ministro meglio sarà per tutti".

"Mentre la pandemia accentua la sua corsa gli imprevisti peggiori vengono dalla disorganizzazione interna che fa vittime sulle prime linee.Con la confusione in atto si cerca di portare avanti il concorso straordinario riservato per i precari, messi alla frusta dal punto di vista psicologico, come le scuole che ne stanno gestendo la procedura", ha aggiunto Turi.

"Saremo costretti a rivolgerci alla magistratura per fare valere interessi legittimi che lo stato dovrebbe garantire a prescindere" - ha proseguito il segretario della Uil Scuola - Ci auguriamo che il ministero disponga un'ispezione per accertare i gravi fatti denunciati dai lavoratori candidati del concorso. La metà di loro è stata costretta a lasciare la sede e non sostenere le prove".

La risposta del Ministero dell'Istruzione

"Nessuna sede fantasma per il concorso scuola in Campania”, è stata la risposta di fonti del Ministero dell’Istruzione. “A San Giuseppe Vesuviano ieri tutto si è svolto normalmente - hanno assicurato - Un ritardo per problemi tecnici, a causa del maltempo, si è verificato a San Gennaro Vesuviano, sempre in Campania. Ma, anche in quel caso, la prova si è conclusa regolarmente, come da verbale d’aula“. Non sembra in programma un'inchiesta interna per comprendere meglio l'accaduto.