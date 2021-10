Concorso scuola, lunghe file a Fuorigrotta/FOTO

Per l'ingresso al Palapartenope e alla Casa della Musica

File questa mattina per i concorsi per la scuola a Fuorigrotta alla Casa della Musica e al Palapartenope. Orario di ingresso alle 8.30, ma per diluire l'afflusso c'è stato bisogno di una ulteriore ora.

Le procedure di accesso nelle strutture che ospitano i concorsi (tra i quali quelli per insegnante di sostegno) si sono svolte in maniera regolare e senza particolari problemi, grazie all'efficiente organizzazione messa in campo.