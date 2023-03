Deserto il concorso per il pronto soccorso del Cardarelli: si presentano solo in quattro

È terminata oggi la selezione finalizzata a reclutare medici a tempo indeterminato destinati al reparto Pronto Soccorso – OBI del Cardarelli. A inizio febbraio, alla scadenza dei termini, l’Azienda aveva registrato la candidatura di 15 medici a questo concorso, ma alle prove di oggi solo il 27% dei candidati è risultata presente. Sono quattro, infatti, le giovani donne medico che hanno partecipato alle prove selettive effettuate nella giornata di oggi, mentre è attesa per i primi giorni della prossima settimana la pubblicazione delle graduatorie e delle vincitrici.

Il Pronto Soccorso dell’ospedale napoletano sconta una grave mancanza di medici, avendone 25 in meno rispetto a quanto sarebbe necessario. Proprio per fronteggiare questa mancanza, molti reparti dell’ospedale sono chiamati quotidianamente a contribuire con proprio personale alle attività di Pronto Soccorso per garantire la copertura dei turni. La carenza del personale medico si associa ad una continua richiesta di servizi da parte della popolazione: negli ultimi giorni si sono registrati circa 190 accessi al giorno (una media di un accesso ogni 7,5 minuti), determinando grande stress sull’intera struttura.