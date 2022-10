"Concorso del Comune? Sembrava una prova di sopravvivenza": la testimonianza dalla Mostra

Carmine è uno degli 80mila impegnati nelle preselettive del concorso al Comune di Napoli. Ci ha raccontato per telefono la sua esperienza di stamane, primo giorno delle prove, mentre era in attesa dell'autobus che lo riportasse a casa.

"Abbiamo tutto il tempo", scherza Carmine, "a Fuorigrotta è una bolgia, c'è un traffico tale per cui tornerò a casa tra ore, forse tra giorni". Nel quartiere dello stadio, ma soprattutto in questo caso della Mostra d'Oltremare che è la sede delle preselettive, si è riversata un'enorme quantità di persone. Una viabilità già normalmente difficile, oggi è ridotta allo stremo.

"Com'è andata? A me è sembrata una giornata di lotta per la sopravvivenza più che di un concorso. Avevo la convocazione alle 9.30, pensavo saremmo entrati nei padiglioni a quell'ora e quindi sono arrivato qui alla Mostra d'Oltremare prima delle 9. Pensavo di sbrigarmi in mattinata, è andata molto diversamente".

"Mi sono ritrovato davanti una fiumana di persone inimmaginabile – spiega Carmine – Non si capiva nulla. Ho fatto prima mezz'ora di fila, poi mi sono reso conto che mi mancava il braccialetto col QR code. A quel punto mi sono messo a cercare qualcuno dello staff lì a distribuirlo, questo in mezzo a migliaia di partecipanti smarriti come me. In tutto ciò non serviva solo il braccialetto per entrare, serviva anche indossare la Ffp2. E così ecco girare, naturalmente senza nessun criterio, altre persone deputate a distribuire mascherine".

(video Massimo Romano/NapoliToday)

È fatta? Macché. "Dopo due ore, forse anche qualcosa in più, di fila e stress, riesco ad entrare nel padiglione. Ma non è finita – ci racconta ancora il partecipante al concorso del Comune – Il foglio col mio QR code stampato a casa risulta illeggibile. Il problema non è soltanto mio, ed eccomi a fare un'altra fila insieme ad altre persone che devono farsi ristampare il codice.

Ci riesco, alla fine mi sarò seduto verso mezzogiorno e un quarto, forse dopo, e dopo un altro po' d'attesa è iniziata la prova. Ho fatto altri concorsi in passato, mai usato un tablet come invece in questo caso, e devo dire che ho l'impressione che per fare meglio hanno reso tutto incredibilmente più complicato".

"Dopo un'ora la prova finisce, ma no, non possiamo andar via – ci racconta esausto Carmine – La procedura d'uscita è lenta, complessa, farraginosa, impieghiamo un'altra mezz'ora per metterci in fila e lasciare il padiglione, con qualcuno che giustamente essendo nella Mostra d'Oltremare dalle 8 del mattino inizia a perdere la pazienza. Erano passate le 13".

"Sarà che è stato il primo giorno e che l'organizzazione deve ancora prendere le misure della situazione – è la conclusione del nostro testimone – ma è difficile riuscire a causare tanti disagi insieme in un solo concorso. Più che concorsi questi dovrebbero chiamarli 'prove di sopravvivenza', 'survivor'".

Il concorso

(video Massimo Romano/NapoliToday)

Le preselettive partite oggi sono quelle volte al reclutamento di 762 unità di personale di categoria "C" a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Napoli.

Ben 79.278 gli ammessi, di cui 39262 per istruttore amministrativo (176 posti); 7334 per istruttore comunicazione e informazione (5 posti); 8806 per istruttore cultura e promozione del territorio (10 posti); 1752 per istruttore informatico (36 posti); 5025 per istruttore tecnico (140 posti); 4920 per istruttore contabile (130 posti); 1807 per maestre (50 posti); 10372 per agenti di polizia locale (215 posti). Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova, a risposta multipla, era di 60 minuti. Obbligatorie le Ffp2 messe a disposizione dall’amministrazione, vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande.

Il calendario delle prove

Le prove si terranno alla Mostra d’Oltremare fino al prossimo 28 ottobre secondo il seguente calendario (l'ingresso è poi stato spostato da viale Kennedy a piazzale Tecchio, ndR).