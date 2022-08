Concorso al Comune di Napoli: cinquemila domande nel primo giorno

Si annuncia un concorso record quello bandito dal Comune di Napoli. Nella prima giornata utile per la presentazione sono 4.969 le domande presentate. Secondo le prime stime, si calcola che saranno circa 250mila in totale alla scadenza. Una cifra enorme a fronte dei 1.394 posti messi a disposizione dall'amministrazione comunale e della Città metropolitana. Molto ambiti sono i 762 posti di categoria C riservati ai diplomati. Ottima risposta anche per i 577 posti riservati ai laureati. Colpisce anche l'età media dei partecipanti.

Per i posti per diplomati è di 33 anni mentre per i laureati è di 35. Visto il grande numero di domande pervenute, ci sono stati anche dei problemi segnalati nei gruppi sui social nati per il concorso. In particolare in molti hanno lamentato lunghi tempi di attesi e problemi con lo Spid. In ogni caso sembra che la piattaforma messa a disposizione dal Comune non sia andata in crash nonostante la dura prova a cui è stata sottoposta. I prossimi giorni saranno comunque un test molto utile visto che è previsto un afflusso continuo di candidature.