Concorsone Comune di Napoli, la testimonianza: "Canzoni di Natale in sottofondo, eravamo deconcentrati"

Il concorsone del Comune di Napoli, che a fronte di una enorme partecipazione di candidati aveva già evidenziato diverse criticità nella fase delle prove preselettive di ottobre, è entrato in questi giorni nel vivo.

I (comunque numerosi) candidati che hanno passato la prima scrematura stanno, infatti, man mano tornando alla Mostra d'Oltremare per affrontare un nuovo test scritto a risposta multipla, questo però meno generale di quello già affrontato, e maggiormente incentrato sulla classe di concorso per cui si gareggia.

Qualche problema sta emergendo anche in questa fase concorsuale. Nella giornata di ieri nonostante la convocazione fosse alle 14.30 le prove sono iniziate diverse ore dopo, poco prima delle 17.30. Un ritardo evidentemente non previsto, a monte di un secondo ulteriore contrattempo: i concorsisti, in sottofondo, potevano chiaramente sentire le musiche diffuse dal vicino Christmas Village – sempre alla Mostra d'Oltremare – che intanto dalle 16.30 aveva aperto i battenti.

"La musica non era ad alto volume – ci ha spiegato uno dei candidati – me era difficile concentrarsi tra una canzone di Michael Bublé ed una di Mariah Carey. Niente contro il Christmas Village naturalmente, mi chiedo solo se non sarebbe stato meglio organizzare queste prove altrove, oppure qualche settimana dopo". "Perché abbiamo iniziato così tardi ieri? - prosegue il candidato - Semplicemente, col diminuire dei concorrenti rispetto alle preselettive è diminuito anche il personale impiegato, e questo ha comportato tempi lunghissimi di accesso".

Un altra problematica è stata segnalata a proposito dei partecipanti disabili, ad alcuni dei quali - e non è chiaro perché - pare non sia stato concesso il diritto di entrare prima degli altri, e che siano quindi dovuti restare in attesa, al freddo.

Le figure ricercate ed i posti per cui si concorre

Per la categoria D si tratta in totale di 378 posti a tempo indeterminato e di 199 a tempo determinato, che lavoreranno tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana. Sono così suddivisi: Istruttore direttivo amministrativo (169 posti), Istruttore direttivo economico finanziario (70 posti), Istruttore tecnico direttivo (111 posti), Istruttore direttivo informatico (31 posti), Istruttore direttivo comunicazione e informazione (10 posti), Istruttore direttivo culturale (20 posti), Istruttore direttivo scolastico (15), Assistente sociale (90), Istruttore direttivo agronomo (8 posti), Istruttore direttivo polizia locale (53 posti).

Per la categoria C sono invece 762 i posti messi a concorso. Le figure ricercate sono Istruttore amministrativo (176 posti); Istruttore comunicazione e informazione (5 posti); Istruttore cultura e promozione del territorio (10 posti); Istruttore informatico (36 posti); Istruttore tecnico (140 posti); Istruttore contabile (130 posti); Maestre (50 posti); Agenti di polizia locale (215 posti).