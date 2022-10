Concorsone del Comune, nuova denuncia: "Vi racconto perché non ho potuto partecipare"

Proseguono le polemiche per il "concorsone" indetto dal Comune di Napoli, le cui prove preselettive si stanno tenendo questa settimana alla Mostra d'Oltremare. Se infatti da un lato – col rodarsi dell'organizzazione – si sono mitigati i disagi della prima, caotica giornata, dall'altro ci sono stati segnalati ulteriori disservizi.

È il caso di Luca, che nella giornata di martedì si era recato alla Mostra d'Oltremare alle 9.30: basandosi sul calendario ufficiale delle prove pubblicato sul sito del Comune (e da noi riportato in diversi articoli), dato il cognome la sua prova si sarebbe dovuta tenere proprio quella mattina. Del resto lui, come moltissimi altri ammessi a partecipare, non aveva ricevuto (neanche in "spam") la mail con la convocazione, e quindi non poteva che attenersi al calendario ufficiale.

Chi non riceve la lettera di convocazione deve farsela stampare all'ingresso della Mostra d'Oltremare, dove ci sono diversi sportelli lì apposta. Il foglio contiene il primo dei due QR Code necessari per accedere al concorso (il secondo si trova su di un braccialetto distribuito una volta varcati i cancelli), nonché giorno e orario della prova da sostenere. Ed è proprio qui che inizia – e finisce – la disavventura di Luca.

"Quando mi hanno stampato la lettera di convocazione ho notato che qualcosa non quadrava. La mia non era per le 9.30 come da calendario, ma alle 14.30", ci spiega. "Soltanto" cinque ore in avanti, certo, ma senza alcuna giustificazione. "Quando ci sono problemi di salute e familiari – aggiunge Luca – spostare i propri impegni non è così facile", e così ha semplicemente dovuto rinunciare a partecipare. La delusione è tanta: "Ho pagato i 10,33 euro per partecipare, 15 euro di garage a Fuorigrotta, fatto una lunga fila per farmi stampare la lettera, per poi scoprire che è stato tutto inutile".

Il concorso

Le preselettive partite lunedì scorso e alle quali fa riferimento l'autore della denuncia sono quelle volte al reclutamento di 762 unità di personale di categoria "C" a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Napoli.

Ben 79.278 gli ammessi, di cui 39.262 per istruttore amministrativo (176 posti); 7334 per istruttore comunicazione e informazione (5 posti); 8806 per istruttore cultura e promozione del territorio (10 posti); 1752 per istruttore informatico (36 posti); 5025 per istruttore tecnico (140 posti); 4920 per istruttore contabile (130 posti); 1807 per maestre (50 posti); 10372 per agenti di polizia locale (215 posti). Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova, a risposta multipla, era di 60 minuti. Obbligatorie le Ffp2 messe a disposizione dall’amministrazione, vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande.

Il calendario delle prove

Le prove si stanno tenendo alla Mostra d’Oltremare, e dureranno fino a venerdì prossimo 28 ottobre. Il calendario pubblicato dal Comune è il seguente (l'ingresso è poi stato spostato da viale Kennedy a piazzale Tecchio, ndR):