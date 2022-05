Concorsi deserti al Cardarelli, Nessuno tocchi Ippocrate: "Colpa dei contratti a sei mesi"

Anche l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", da sempre in prima linea contro le violenze in corsia ai danni del personale sanitario, è intervenuta a proposito della polemica scoppiata sui concorsi deserti per i pronto soccorso degli ospedali partenopei ed in particolare del Cardarelli.

Secondo l'associazione è "facile nascondersi dietro un semplice 'i concorsi sono andati deserti'" oppure "un 'i medici stanno scappando'". "Non è assolutamente vero - spiegano da Nessuno tocchi Ippocrate - I medici cercano stabilità, sono stanchi dei contratti 'usa e getta', con la carenza che costringerà molti ospedali a chiudere non si propongono contratti a 6 mesi. Questo non è un 'colmare le carenze', questo si chiama 'tappare i buchi' e noi non siamo più disposti a prestare il fianco a questo tipo di sanità".

"Cacciate i contratti lavorativi a tempo indeterminato e vedrete che nessun collega si tirerà indietro - prosegue il post social dell'associazione - Nell’ultimo concorso si è presentato un unico medico, l’azienda sta valutando i requisiti…questo è ancora più mortificante per chi ha una laurea abilitante ed in fin dei conti deve fare il medico accettista di pronto soccorso (accettare il paziente, prescrivere accertamenti, fare nel caso terapia d’urgenza,ed inviare allo specialista di reparto). Dignità lavorativa", concludono.