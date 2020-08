Tony Colombo si esibisce a Torre del Greco: centinaia di persone si scatenano

Un concerto in piena regola con centinaia di spettatori, giovanissimi soprattutto, arrivati in spiaggia per ascoltare il proprio idolo Tony Colombo. Parliamo dell'esibizione che l'apprezzatissimo cantante neomelodico ha tenuto a Torre del Greco, sulla litoranea. Tra gli ombrelloni, ad ascoltare Colombo, molti ragazze e ragazzi a distanze ridottissime o nulle, quasi tutti senza mascherina.

Sono eloquenti le immagini che circolano sulla rete di quello che è stato il concerto di Tony Colombo (accompagnato da sua moglie Tina e dal suo inseparabile entourage). Sul palco Tony e le sue note inarrivabili, sulla sabbia gli spettatori che conoscono a memoria ogni singolo del cantante siculo-partenopeo. Nulla di scandaloso, se non fossimo al centro di una seconda ondata di contagi da Covid-19 in Campania. Un'ondata che, in due soli giorni, con pochi tamponi, ha fatto registrare 36 nuovi casi di positività. Numeri che non si conciliano con tanta approssimazione.