Il neomelodico canta in piazza per l'onomastico di un bambino, arrivano i carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno interrotto questa notte un concerto di un cantante neomelodico in vico Caricatoio, quartiere Montecalvario.

Sul posto c'erano circa 50 persone, radunatesi attorno ad un piccolo palco completo di casse, microfono e mixer, grazie al quale un cantante si esibiva per festeggiare, con tre giorni di anticipo, l'onomastico di un bambino di cinque anni.

Sanzionati per violazioni del tulps e per la mancata autorizzazione comunale all'occupazione al suolo pubblico nonché per violazione alla normativa anti-contagio l'artista, il suo staff e la madre del festeggiato.

L'assembramento è stato sciolto e alcuni dei presenti sono stati sanzionati per violazioni Covid.