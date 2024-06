Concerto dei Negramaro infestato dai parcheggiatori abusivi: raffica di sanzioni

È di sette parcheggiatori abusivi e 51 verbali per infrazioni al codice della strada il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia locale di Napoli in occasione del concerto dei Negramaro, tenuto ieri sera allo stadio Maradona. Il comando della polizia locale di Napoli ha impiegato 64 unità, di cui tre ufficiali e 61 agenti, per garantire il corretto svolgimento dell'evento. Durante le operazioni, sono stati identificati e sanzionati sette parcheggiatori abusivi.

Di questi, cinque sono stati segnalati per violazioni amministrative, mentre due sono stati deferiti all'autorità giudiziaria con denuncia a piede libero. Sono stati effettuati complessivamente anche 13 controlli per occupazione di suolo pubblico, diversi controlli su licenze itineranti, e sei verifiche di conformità alle normative sanitarie (Scia). Oltre duecento le confezioni di bevande sequestrate vendute abusivamente. Per quanto riguarda i controlli al codice della strada, le operazioni hanno portato a 31 rimozioni di veicoli e all'elevazione di 51 verbali.