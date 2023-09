Concerto Marracash, alcuni residenti chiedono annullamento: "Durante le prove ha tremato tutto"

C'è grande attesa per il mega concerto di Marracash all'ippodromo di Agnano. L'appuntamento è fissato per domani, con diversi artisti che si alterneranno sul palco dell'evento denominato "Marrageddon". La seconda tappa del festival rap più atteso dell'anno, però, ha scatenato più di qualche polemica.

Agnano, così come altre zone di Napoli, nei giorni scorsi è stata interessata dagli eventi sismici legati ai Campi Flegrei. I residenti, quindi, si dicono preoccupati per l'evento soprattutto dopo le prime prove. Gli abitanti della zona hanno lamentato forti vibrazioni causate dai suoni provenienti dall'impianto ed hanno chiesto di "annullare" l'evento che - come annunciato - è sold out.

"Bisogna fermare il concerto sono le prove e mi trema la casa", recita uno dei tanti post comparsi nei gruppi social. "Queste sono solo le prove. Cosa succederà sabato?", si legge ancora. "Un concerto nell ippodromo in questa situazione. Voi siete pazzi. Il comune lo dovrebbe abolire subito", scrive un altro utente.

Ma c'è anche chi prova a "difendere" l'evento. "Ma perché? Il concerto fa scoppiare la Solfatara? Finalmente un pò di allegria... su con la vita... ancora non deve morire nessuno", recita uno dei commenti.