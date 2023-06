"Degrado, abusivi e rifiuti: il panorama all'esterno del Maradona in attesa dei Coldplay"

L'immagine, inviataci da un lettore, parla chiaro. Piazzale Tecchio prima del concerto del Coldplay - oggi è la seconda data partenopea della band britannica - è un luogo sporco, sporchissimo. A terra bottiglie di plastica, rifiuti di ogni tipo, festoni per il terzo scudetto. E ancora: venditori abusivi di bevande e di merchandising, di tutto.

“Degrado, abusivi e rifiuti. È questo il panorama che mi sono ritrovato davanti prima del concerto dei Coldplay fuori dallo stadio – spiega l'autore della fotografia – perché anche un'occasione come questa deve trasformarsi nell'ennesimo esempio di inciviltà? Quanti cestini per i rifiuti vedete nella fotografia? Io nessuno. Il Comune non poteva pensarci? Senza contare che lì vicino ho visto tantissimi parcheggiatori abusivi, anche a poche decine di metri dalle forze dell'ordine. Vergognoso”.