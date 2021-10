Concerto abusivo in piazza del Plebiscito, il pm chiede l'archiviazione per Tony Colombo e de Magistris jr

In merito al concerto abusivo in piazza del Plebiscito, in occasione dell'addio al nubilato di Tina Rispoli, antipasto del matrimonio con Tony Colombo, ci sono importanti novità. Il pm ha infatti chiesto l'archiviazione per Tony Colombo e de Magistris jr (difeso dall'avvocato Enrico Von Arx). La richiesta di archiviazione arriva dopo due anni e mezzo per i nove indagati. Tra questi anche due ufficiali della polizia Municipale (il capitano dell'Unità operativa di Chiaia Sabina Pagnano e Giovanni D'Ambrosio), i tre vigili urbani di pattuglia quella sera, la dottoressa Sarah Terracciano, all'epoca staffista della segreteria del sindaco e una dipendente comunale.

La vicenda

L'accusa da un lato asserisce come il flash mob organizzato dal neomelodico fosse di fatto abusivo, ma aggiunge: "Non vi è invece sufficiente piattaforma probatoria che ciò sia avvenuto nella consapevolezza piena sia delle Autorità preposte ai controlli amministrativi preventivi e durante l'evento, a cagione dell'intervento dissimulatorio della reale natura dell'evento di Colombo. Gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in ordine alla sussistenza dei fatti. Ovvero che i fatti costituiscano reato".

In sostanza, Claudio de Magistris e Sarah Terracciano non potevano prevedere che si sarebbe tenuto un vero e proprio concerto in piazza, in occasione dell'addio al nubilato della sposa, ma solamente il flash mob autorizzato dall'amministrazione comunale. Per tale ragione il tribunale di Napoli ha archiviato il procedimento.

IL CONCERTO/VIDEO