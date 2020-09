Comunione negata a bimbo autistico: la famiglia contro il parroco

"Massimo ha una disabilità grave, volevamo fargli fare la comunione presso la nostra parrocchia, insieme alla sorella. Il parroco ha messo le mani avanti dicendo che non erano attrezzati per integrare mio figlio a catechismo e non gli ha voluto far fare le comunione". E' la denuncia fatta dai genitori del piccolo Massimo, residente a Poggioreale, da Barbara D'Urso a "Pomeriggio Cinque".

"Abbiamo cercato io e mio marito, a nostre spese, di pagare un catechista per fargli seguire gli incontri, ma il parroco ha deciso che mio figlio non fosse in grado di capire l’importanza del sacramento", proseguono.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla vicenda interviene "La Battaglia di Andrea", associazione fondata dai genitori del bimbo autistico di Afragola escluso dalla recita natalizia un anno fa. "Siamo stufi di vedere i nostri figli discriminati, prima la scuola a mio figlio, adesso addirittura la chiesa a questo bimbo. Abbiamo appreso questa storia dalla tv - concludono i genitori di Andrea - vogliamo conoscere questa famiglia per combattere con le unghie e con i denti insieme a loro e dargli giustizia. Intervenga il Vaticano".