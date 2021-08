Diversi comuni senza acqua da ore: possibili disagi fino a domani

Entro domani potrebbe tornare l'acqua in quei comuni della provincia di Napoli che da ieri sono a secco. Ricordiamo che il disservizio è nato dalla rottura di una condotta regionale nel territorio di Caivano. Diversi i comuni rimasti senz'acqua come Casoria, Afragole e Cardito per i quali sembra risultato inutile il bypass notturno.

Intanto, sembrano non bastare le risorse che in queste ore vengono distribuite attraverso delle autobotti. Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda arrivano dal sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo: "Buongiorno a tutti, voglio darvi nuovi aggiornamenti sulla situazione dell'erogazione dell'acqua. Stiamo mettendo in campo tutto ciò che è utile per limitare i disagi dei cittadini. È una situazione straordinaria e dobbiamo affrontarla insieme, come abbiamo sempre fatto nelle situazioni difficili.

Sono sul luogo dove è avvenuta la rottura idrica, nel territorio caivanese, per accertarmi personalmente su come procedono i lavori di ripristino. Come vedete dalle foto i tecnici sono al lavoro, non vi nascondo che la situazione è complicata, stanno facendo di tutto per ripristinare l'erogazione dell'acqua nel più breve tempo possibile, dovrebbero riuscirci entro le prossime 24 ore. La rottura ha comportato disservizi anche sull'acquedotto di San Clemente e diversi comuni anche del casertano sono senz'acqua.

Comprendo tutti i disagi che state affrontando, ho chiesto subito la predisposizione delle autobotti con l'acqua potabile per i servizi essenziali e di prima necessità. Inoltre, per le persone colpite da Covid abbiamo predisposto un servizio specifico per aiutarle a ricevere presso le proprie abitazioni l'acqua. Ho attivato, grazie ai volontari della Protezione Civile, che da stamattina sono al lavoro per garantire la giusta assistenza, anche un servizio di trasporto acqua per le persone fragili. Chiedo la massima collaborazione. Per qualsiasi cosa resto a disposizione".