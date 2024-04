Trasporti: il Comune prevede fino a 50 milioni per l'Anm

Nel 2024 il Comune di Napoli destina all'Anm (azienda della mobilità) 48 milioni di euro che diventano 50 milioni nel 2025. Questo è quanto contenuto nel testo del bilancio preventivo 2024-2026, varato dalla giunta Manfredi lo scorso 15 marzo e presentato oggi in aula. Confermati nel 2024, i 78 milioni a Napoli Servizi, il cui contratto di servizio scadrà il 31 dicembre 2024 e dunque - si legge nella relazione dell'assessore al Bilancio, Baretta - "anche in previsione del processo di riorganizzazione, le previsioni per il 2025 e 2026 sono decurtate di un ipotetico 10 per cento circa".

Sistema delle società partecipate per cui - ha evidenziato l'assessore - "è arrivato il momento di concludere il riordino di cui molte volte abbiamo parlato". Da qui l'invito ai consiglieri ad avviare una discussione "conclusiva" in sede di commissione appena conclusa la sessione di bilancio affinché entro giugno 2024 si posa giungere a una delibera.