Il comune non ha soldi, il sindaco lancia un appello: "Aiutateci ad aiutare le famiglie in difficoltà"

"Un miracolo civico. Ho scritto un appello a supermercati e farmacie. Il comune non ha soldi. Gli aiuti dello Stato sono finiti. Aiutateci ad aiutare le famiglie in difficoltà di Bacoli. E la risposta è stata immediata. Emozionante. Abbiamo già ricevuto tante chiamate di imprenditori, commercianti e farmacisti, che hanno deciso di offrire card, beni alimentari e sanitari, a favore dei cittadini, dei bambini, dei nonni, che vivono disagi economici. Per sostenere quanti, dopo settimane di quarantena, stanno avendo difficoltà a mettere il piatto a tavola. E così si rafforza la rete sociale che unisce il popolo bacolese. Chi ha, aiuta chi non ha. Da ciascuno secondo le proprie possibilità. A ciascuno secondo i propri bisogno. Che bello. Una risposta che ci dà coraggio. Non ne avevamo dubbi. Per questo, nei prossimi giorni, partiremo nuovamente con “il carrello sospeso” ed “il farmaco sospeso”. Ogni persona potrà dare un piccolo contributo. Ringrazio gli assessori Lucia Basciano e Mariano Scotto di Vetta, e gli uffici comunali, per l’enorme impegno. Nessuno sarà lasciato solo. Nessuno. Chiedete aiuto, non abbiate vergogna. È un vostro diritto essere sostenuti nelle difficoltà di questi tempi così duri. Noi, con tanta passione, facciamo il nostro dovere. Insieme, siamo una forza. Un passo alla volta".

Scrive in un post su Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione sull'impegno civico dei suo concittadini in favore delle persone che stanno vivendo grandi difficoltà economiche.