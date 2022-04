Il Comune lancia un gioco sulla differenziata: in palio buoni spesa fino a 1500 euro

Sabato 9 aprile, a partire dalle 10.30, l'aCssessorato all'Ambiente del Comune di Napoli e Asia Napoli, in collaborazione con Comieco, organizza la manifestazione "Carta al Tesoro", il gioco a squadre per informare sulle pratiche per una corretta raccolta differenziata di carta e cartone. I partecipanti si sfideranno in un percorso a tappe, tra quiz e giochi legati al mondo della carta e al suo riciclo.



Il centro storico di Napoli farà da palcoscenico a “Carta al Tesoro”, il gioco a squadre che premia chi ne sa di più in materia di corretto riciclo di carta e cartone. L'evento è ideato da Comieco con l'obiettivo di sensibilizzare sui temi della raccolta differenziata di carta e cartone coinvolgendo le persone in modo divertente. Una sfida a squadre lungo un percorso che segue il fil rouge del valore di un materiale simbolo di circolarità e riciclabilità come la carta.



La caccia al tesoro prenderà il via sabato 9 aprile 2022 alle ore 10:30, alla presenza dell'Assessore all'Ambiente Paolo Mancuso, dall'arena Carta al Tesoro, allestita in piazza Dante con arredi realizzati in cartone, e porterà i concorrenti a raggiungere diverse tappe in luoghi legati alla tematica del riciclo e della raccolta differenziata e ad affrontare quiz e altre prove per superare i diversi “checkpoint”. Le squadre più veloci a raggiungere la tappa finale, che al termine di un percorso di circa cinque chilometri sarà nuovamente in piazza Dante, parteciperanno a un ultimo originale gioco che decreterà il vincitore di “Carta al Tesoro”. In palio buoni spesa del valore di 1.500, 1000 e 500 euro, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo classificato.