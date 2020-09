Dipendente comunale positivo al Coronavirus: l'annuncio del sindaco nel napoletano

"Vi informo che abbiamo un caso positivo al Covid-19 di una persona dipendente comunale. Sono stati disposti ed effettuati tamponi ad alcuni dipendenti che hanno avuto contatti di lavoro con la persona i cui esiti dovremmo avere stasera.Domani i servizi demografici saranno chiusi al pubblico tranne per esigenze urgentissime ed indifferibili da comunicare a m.sorrentini@comune.portici.na.it,accesso a Via Campitelli con controllo temperatura e solo aperto al pubblico per motivi indifferibili e rigorosamente con utilizzo DPI .In Tutti i locali comunali interessati sono in corso disinfezioni".

E' il comunicato del sindaco di Portici Enzo Cuomo sul caso di Covid registrato nel comune di Portici.