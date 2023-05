Si nasconde in un appartamento e aspetta la moglie per festeggiare il compleanno: ma alla porta si presentano i carabinieri

Secondo un ordine di carcerazione emesso dalla corte di appello di Napoli avrebbe dovuto scontare 8 anni, 8 mesi e 25 giorni per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Quel provvedimento non era mai stato eseguito perché S.D.R., 32enne di Soccavo, è rimasto nell’ombra da febbraio scorso fino a ieri sera.

I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno monitorato i luoghi generalmente frequentati dal 32enne, senza trascurare social e web. A tradirlo un compleanno, quello della moglie. I militari hanno ritenuto che pedinare la donna avrebbe permesso loro di localizzare il 32enne. Così è stato. L’hanno seguita fino ad un appartamento di Varcaturo, località sul litorale di Giugliano in Campania. E quando anche loro hanno bussato alla porta per l'uomo sono scattate le manette. E’ ora in carcere.