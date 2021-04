Festa di compleanno per un paziente Covid, Borrelli: “Bella pagina per la sanità campana” (VIDEO)

Che sarebbe stato un compleanno diverso dagli altri lo sapeva e così anche la sua famiglia. Quello che non immaginavano è che avrebbe avuto anche qualche risvolto positivo. Un paziente ha festeggiato il suo compleanno nel reparto Covid dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Dopo aver trascorso la Pasqua in solitudine, perché già ricoverato, l'uomo ha ricevuto però una sorpresa inaspettata: gli operatori sanitari gli hanno portato una torta. Non solo. Hanno poi ripreso tutta la scena e inviato il video ai familiari.

Per loro è stato un po' come esserci e di questo ne sono stati molto grati. Il bel gesto di umanità è stato sottolineato e divulgato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto il video dalla famiglia, commossa. “Si tratta – spiega Borrelli - di una bella storia di umanità al tempo del Covid per la quale mi complimento con tutti i protagonisti e con la dirigente del reparto. Anche in un momento così difficile per le nostre strutture ospedaliere, sottoposte da oltre un anno a un fortissimo stress, riesce a prevalere l’amore per la professione sanitaria e la passione per il lavoro svolto al servizio di chi soffre. Una bella pagina per la sanità pubblica campana”.