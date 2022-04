A Caivano ci sarà la compagnia dei carabinieri: l'annuncio del ministro Lamorgese

"Era stata chiesto per Caivano il passaggio da tenenza a compagnia dei carabinieri. Firmerò a giorni il decreto". Lo ha annunciato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, intervenuta in prefettura a Napoli dopo un incontro con padre Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano da ieri sotto scorta. "Questo - ha detto - comporterà non solo unità in più che nell'arco dell'anno arriveranno a completamento, ma anche un'ottimizzazione, un efficientamento del controllo".

"La situazione del Parco Verde va avanti da anni. Dobbiamo consentire di ripulire quell'area tramite dei progetti" ha proseguito la Lamorgese. "Bisogna fissare degli obiettivi, che possono essere 2, 3 o 4, che siano raggiungibili e man mano - ha spiegato - bisogna andare avanti con un'opera di sanificazione di quell'area. Mai come in questo periodo c'è un aspetto molto positivo sul territorio napoletano, c'è una grande sinergia istituzionale".

L'attenzione su Napoli

"Il nostro intento è darvi una mano in tutti i modi e siamo qui per questo". Lo ha detto il ministro degli interni Luciana Lamorgese, a Napoli per la firma del protocollo d'intesa con la Regione Campania per il numero unico dell'emergenza. "Mai come in questo periodo - ha aggiunto Lamorgese - c'è un aspetto molto positivo nel territorio napoletano: c'è una sinergia tra tutte le istituzioni che credo sia molto importante. Una coesione come c'è ora è difficile trovarla, quindi approfittiamo di questo momento in cui tutte le istituzioni sono unite per poter portare avanti un progetto di legalità a Napoli e in provincia.

È venuto il presidente del Consiglio, quindi c'è una grande attenzione del Governo in termini di risorse proprio per far ripartire una realtà come quella napoletana che è importantissima per tutto il territorio nazionale". Lamorgese ha annunciato infine che "prossimamente verremo con il ministro Bianchi per firmare un protocollo anche con l'arcivescovo e gli attori competenti per stabilire un percorso per i giovani, per sottrarli alle mani della criminalità e fare dei progetti mirati come scuola. C'è la voglia di operare insieme".