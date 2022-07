Padre Maurizio Patriciello: “Grazie alla Lamorgese per la compagnia dei carabinieri”

"Oggi, 1° luglio 2022, la Tenenza dei carabinieri di Caivano è diventata Compagnia. Grazie! Alla signora ministra Luciana Lamorgese, al prefetto di Napoli Claudio Palomba, al generale Enrico Scandone. Un riconoscente abbraccio al nostro tenente Antonio La Motta e ai suoi uomini".

Lo scrive sui social don Maurizio Patriciello, parroco della Chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano, noto per il suo impegno contro la camorra e il fenomeno dei roghi di rifiuti nella cosiddetta Terra dei Fuochi, tra le province di Napoli e Caserta. Patriciello, che tra l'altro è tra i fondatori del Comitato per la liberazione dalla camorra dell'area a nord di Napoli, esulta così per la nascita della Compagnia dei Carabinieri di Caivano, operativa da questa mattina, sotto l'egida della quale saranno comprese le stazioni di Crispano, Frattamaggiore, Grumo Nevano e Caivano, e la cui competenza sarà allargata su 7 comuni: Caivano, Cardito, Crispano, Grumo Nevano, Casandrino, Frattamaggiore e Frattaminore, per una popolazione complessiva di 149.223 abitanti.

Comandante della Compagnia di Caivano sarà il capitano Antonio Cavallo.