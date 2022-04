Violinista internazionale improvvisa un concerto per strada: cacciato dai commercianti (VIDEO)

Ferdi Bairami, uno dei piú grandi violinisti elettrici europei decide di regalare una mattinata di gioia e musica ai cittadini napoletani, facendo una sorpresa con un live improvvisato, ma purtroppo, arrivato sul posto, nel quartiere Vomero, mentre suonava per la gioia di chi lo aveva riconosciuto e ascoltava la sua musica, è stato scacciato letteralmente dai negozianti.

"Io fortunatamente non ho bisogno di suonare per strada per vivere - dichiara Ferdi - ho semplicemente voluto dedicare una mattinata a Napoli, città che mi ha adottato e il modo in cui mi hanno trattato mi ha lasciato di stucco. Penso a chi lo fa per vivere - prosegue - penso alle parole e ai modi che hanno usato per cacciarmi e mi sento male, mi viene da piangere. Esistono davvero persone molto cattive, che provabilmente si sentono soddisfatti a umiliare il prossimo, e questo non va bene, hanno sottolineato che sono straniero, hanno sottolineato che disturbavo.... Non hanno capito chi ero - conclude - e questo é il brutto, perché ciò dimostra che non si apprezza e si tratta bene un essere umano in quanto tale, hanno dimostrato che vivono ancora gli stereotipi e convinzioni inesatte".

Dopo l'accaduto perdi si è rivolto ad un suo storico amico, il vice presidente de La Battaglia di Andrea Luigi Concilio, offrendosi per regalare un pò di musica ai bambini disabili e agli ultimi, che ogni giorno vengono trattati male da una società probabilmente menefreghista.