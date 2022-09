Far west a piazza Trieste e Trento, è allarme sicurezza: incontro in Prefettura

È il giorno, in Prefettura, della nuova riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. È stata convocata ieri, dopo i colpi di pistola esplosi in piazza Trieste e Trento nella notte tra sabato e domenica.

Ad annunciarlo è stato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che ha anche riferito di avere già sentito nella giornata di ieri il prefetto Claudio Palomba.

Il Comitato servirà, ha spiegato il primo cittadino, ad analizzare "questo caso (gli spari a piazza Trieste e Trento, ndR) e prenderemo i provvedimenti che sono necessari. Ricordo sempre che come Comune noi possiamo disporre delle nostre competenze sulla polizia municipale e che i problemi della criminalità sono questioni in capo alla Questura e ai carabinieri, ma stiamo lavorando tutti insieme".

Manfredi ha anche ribadito che "Napoli ha bisogno di più controllo e più sorveglianza e su questa linea ci dobbiamo muovere sempre".

Gli spari in piazza Trieste e Trento

L'obiettivo del raid, avvenuto poco prima delle 2 di notte, pare fosse un 49enne pregiudicato. L'uomo peraltro sembra sia anche stato raggiunto da un proiettile ad una gamba. Il teatro degli spari a quell'ora era ancora frequentato e c'erano anche diversi bambini. Un video della sorveglianza ha ripreso ogni cosa, panico dei presenti compreso.

Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Napoli e Campania, ha rilasciato un duro comunicato su quanto accaduto sottolineando che “gli esercenti di piazza Trieste e Trento non ne possono più". È necessario - ha aggiunto - "agire in fretta per evitare che molti imprenditori decidano di gettare la spugna".