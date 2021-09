Comunali 2021, come votare se si è positivi o in quarantena

Tutti i cittadini residenti nel Comune di Napoli ed aventi diritto al voto per le elezioni amministrative 2021 in condizioni di isolamento/quarantena domiciliare per COVID-19 che vogliono esercitare il diritto di voto devono presentare richiesta di attestato isolamento/quarantena domiciliare all'indirizzo mail: vogliovotare.covid19@aslnapoli1centro.it

L'annuncio arriva dall'Asl Napoli 1. La stessa Asl fa sapere che la mail deve essere completa di: Nome, Cognome, Codice Fiscale e indirizzo di residenza/domicilio. In mancanza di tali dati il riscontro non potrà essere assicurato.