Dalle telecamere di sorveglianza i movimenti di Impagnatiello dopo aver ucciso Giulia e il suo bambino

Le telecamere di sorveglianza potrebbero aver ripreso gli spostamenti di Alessandro Impagnatiello, in carcere per aver ucciso Giulia Tramontano incinta di 7 mesi, dopo aver compiuto l'efferato delitto, nella notte tra il 30 e il 31 maggio. Sembrerebbero compatibili con la versione fornita dal barman che ha dichiarato agli inquirenti di aver gettato il corpo della giovane napoletana a Senago a poca distanza da casa, dopo averlo tenuto tre giorni tra box, cantina e bagagliaio dell'auto.

Alla ricerca di possibili complici

Serviranno però ulteriori verifiche per ricostruire esattamente gli spostamenti di Impagnatiello prima e dopo il delitto e per accertare quando davvero l'uomo abbia gettato il cadavere. Il 28 giugno, al Ris dei carabinieri di Parma inizieranno pure "gli accertamenti biologici" irripetibili su tracce di sangue e Dna (con comparazioni) trovati nell'appartamento, nel box e nella cantina. E' caccia ad eventuali complici che potrebbero aver aiutato il barman a nascondere e poi gettare via il corpo ormai senza vita di Giulia e del suo bambino mai nato.