"Come uccidere un feto con il veleno". Le ricerche di Impagnatiello prima di uccidere Giulia Tramontano

Emergono inquietanti novità sulle indagini sull’omicidio di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago che portava in grembo. Alessandro Impagnatiello, secondo quanto emerso nelle ultime ore, prima di uccidere con 39 coltellate la compagna napoletana, come riporta Il Giorno, avrebbe cercato su Google 'come uccidere un essere umano con veleno per topi', 'come uccidere una donna incinta con il veleno' e 'come avvelenare un feto'.

Ipotesi avvelenamento prima dell'omicidio

Il barman vedeva il piccolo Thiago come un ostacolo alla sua vita con la nuova compagna e intendeva sbarazzarsi del feto, oltre che di Giulia Tramontano. Gli inquirenti sospettano che Impagnatiello possa aver somministrato del veleno all’ex compagna in modo da uccidere il figlio, prima dell’aggressione. Secondo i magistrati nel computer del barman sarebbero evidenti le tracce della premeditazione della sua volontà omicida.

Aiuti nella soppressione del cadavere di Giulia

Gli esami del Ris sui reperti dovranno inoltre accertare possibili aiuti ricevuti dal barman durante le fasi di soppressione del cadavere della compagna. Sarà eseguito l'esame del Dna su un capello trovato sul corpo della vittima. Gli investigatori, al momento, hanno escluso che la madre di Impagnatiello possa aver aiutato il figlio.