Ricoverato in gravi condizioni per Covid, padre Maurizio è stato estubato

"Mio zio don Maurizio é stato estubato... il medico ha detto che sta rispondendo bene alle terapie... ringraziamo il Signore e la Vergine della Salute...Grazie a tutti per le preghiere e vi chiedo di continuare a pregare". Il post pubblicato su Facebook da Vittorio, nipote di padre Maurizio è di quelli che scaldano i cuori. Il parroco giuglianese, ricoverato in gravi condizioni per il Covid, è stato finalmente estubato per la gioia dei fedeli.