Malore per Enzo Gragnaniello: il cantante napoletano è ancora in ospedale

Enzo Gragnaniello è ancora ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Caserta. L'artista è stato vittima di un malore subito dopo un concerto a Camigliano, nel Casertano, martedì sera.

Il 67enne, sarebbe stato colto da una crisi cardiaca, ma dopo un intervento chirurgico (impianto di uno stant cardiaco) la situazione sarebbe sotto controllo. Gragnaniello aveva appena finito l'esibizione con la sua band in piazza, e stava salutando il pubblico, quando si è accasciato davanti a fan e addetti ai lavori.

Dopo un po' è arrivata l'ambulanza, che ha incontrato non poche difficoltà viste le tante persone e le bancarelle presenti, quindi l'artista è stato caricato sul mezzo di emergenza e condotto in ospedale.

Tanti i messaggi dei fan in queste ore preoccupati per le sue condizioni di salute: "Forza Guerriero! mo' nun e' o mument' abbiamo bisogno ancora pe' 100 ann! e' te! Davido' come mi chiami tu! Vi invito sia che siate Buddisti, cattolici, ebrei, palestinesi,e tutt e' Dio che avete di regalare un solo minuto per Enzo Gragnaniello Bis grazie. Liberata Mente", scrive Davide.