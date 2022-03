Investito mentre passeggia con la fidanzata: migliorano le condizioni del giovane Crescenzo

Migliorano le condizioni del giovane Crescenzo D'Alterio, investito su Corso Campano a Giugliano mentre passeggiava con la fidanzata. Crescenzo, come informano alcuni amici sui social, ha iniziato a rispondere alle cure dei medici.

”Ragazzi Buonasera questo è il bollettino medico di adesso Crescenzo sta iniziando a rispondere ai comandi grazie a Dio. Vi raccomando facciamo tantissime preghiere solamente per Crescenzo. Crescenzo ti stiamo aspettando tutti Amici, Parenti, Compagni di scuola i tuoi Genitori”, si legge in un post.

Intanto, la comunità cittadina si è stretta nella preghiera e la parrocchia San Pio X ha deciso di voler celebrare tutte le sere, alle ore 20, un momento di preghiera per Crescenzo e la sua famiglia. “Abbiamo deciso di darci appuntamento tutte le sere alle 20:00 per condividere un momento di preghiera alla fine della giornata. Ci piace pensare che siamo in tanti a credere nella forza della preghiera. Preghiamo per parlare a Dio e affidare a lui le nostre paure; preghiamo per fare arrivare il nostro affetto a Crescenzo, certi che la preghiera arriva li dove la voce non riesce. Ci diamo appuntamento tutti i giorni, tutte le sere perché non ci stancheremo di dire Crescenzo ti aspettiamo”, fanno sapere.

Infine, all'esterno della scuola frequentata dal giovane, l'Istituto Minzoni, è comparso uno striscione con la scritta: "Crescenzo ti aspettiamo"

La dinamica dell'incidente

Il giovane Crescenzo fu travolto lo scorso 23 febbraio, ad ora di pranzo, mentre passeggiava con la fidanzata in una stradina nei pressi di Corso Campano a Giugliano. L'automobilista subito prestò i primi soccorsi, in attesa del 118. Gli operatori sanitari trasportarono Crescenzo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano dove è ancora ricoverato. Sul posto giunsero anche i Carabinieri che, dopo i primi rilievi, avviarono le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.