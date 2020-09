Sta meglio il consigliere comunale Simeone: "Vado avanti con la campagna elettorale"

Sta meglio il consigliere comunale e candidato alle regionali Nino Simeone, colto ieri da malore e trasportato al Monaldi dove è stato operato. Ad annunciare il miglioramento è lo staff stampa del consigliere, presidente della Commissione Infrastrutture del Comune. "L'intervento a cui è stato sottoposto è andato bene", si legge nella breve nota. "L'operazione avvenuta nelle scorse ore è perfettamente riuscita. Si attendono gli esiti e il naturale decorso. Vi ringraziamo per le centinaia di messaggi che in queste ore stanno arrivando e su richiesta di Nino vi invitiamo a non mollare e andare avanti con la campagna elettorale".

