Omicidio non per rapina, l'ultima ipotesi sulla morte del ginecologo Stefano Ansaldi

Sgomento a Napoli per la morte di Stefano Ansaldi, stimato ginecologo di origine beneventana. In tanti si sono ritrovati davanti allo studio in cui lavorara in piazza Cavour a Napoli per ricordarlo. Intanto proseguono le indagini per ricostruire quanto accaduto invia Mauro Macchi a Milano quando è stato trovato ieri, poco dopo le 18.00, il suo corpo senza vita con ferite di arma da taglio alla gola. In terra c'era anche il coltello con il quale era stato ammazzato. Sembra sempre meno probabile l'ipotesi della rapina finita male, in quanto gli aggressori non avrebbero rubato nè il portafogli e nè l'orologio che il professionista portava a polso. L'omicidio, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere scaturito dopo una lite finita male. Ansaldi era giunto a Milano per un appuntamento ben preciso e si indaga sulle ultime ore vissute a Milano dal 65enne.

Il ricordo di Nancy Coppola: "Grazie a lui è nata mia figlia"

Stefano Ansaldi, nato a Benevento il 10 aprile 1955, ma residente a Napoli, aveva uno studio in piazza Cavour. Era un ginecologo molto apprezzato in città. In tanti stanno affidando ai social un ricordo, passato lo sgomento per la notizia. Tutti sono concordi nel ritenerlo un grande professionista, sempre alla mano e disponibile con tutti. Nancy Coppola, cantante neomelodica, ha voluto ricordarlo così, non dimenticando quanto Ansaldi, le sia stato vicino in un momento difficile della sua vita: "Come si può morire così? Un grande uomo, un grande professionista, il migliore. L’unico che mi ha saputa curare quando dopo l’isola non riuscivo a restare incinta. Quando poi è nata Giulia l’ho abbracciato piangendo perché grazie a lui avevo avuto la mia bimba. Un uomo che ha fatto tanto per tante mamme e penso che come me tante di voi lo state piangendo. Io non ci posso pensare ...sto male. Non vi dimenticherò più dottore ...avete fatto tanto per me...mi chiamavate Nancyna. Spero venga fatta giustizia. Siete e resterete il miglior ginecologo in assoluto".