"Mamma anticipa tremila euro al corriere, poi te li restituirò". Torna la truffa del finto corriere

Un 34enne del centro storico di Napoli già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato dai carabinieri. Avrebbe tentato di entrare nell’abitazione di un’anziana ischitana, poco prima contattata telefonicamente seguendo il copione del finto corriere. In sostanza, l’interlocutore si sarebbe finto il figlio della donna, rassicurandola dell’imminente arrivo di un pacco ordinato sul web. Alla consegna avrebbe dovuto anticipare la somma di 3mila euro che il figlio, ovviamente, le avrebbe poi restituito.

L’anziana non ci è cascata, complici le pressanti campagne di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani. Ha composto il 112 e chiesto aiuto ai carabinieri.

I militari hanno bloccato il finto corriere sotto l’abitazione della vittima e lo hanno denunciato. Il 34enne è stato proposto anche per il foglio di via obbligatorio.

Ecco alcuni suggerimenti dei carabinieri per proteggersi dalle truffe:

1. Informazione: Stare al passo con le truffe più comuni e gli schemi ingannevoli può aiutare a riconoscerli e a evitarli. Mantenetevi informati e condividete queste informazioni con gli amici e i familiari.



2. Sospetto: Non abbiate paura di essere prudenti. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero o se vi sentite sotto pressione, fermatevi e riflettete. Richiedete il tempo necessario per verificare l'affidabilità di una richiesta o di una promessa.



3. Famiglia e amici: Parlate con le persone di fiducia. Condividete le vostre preoccupazioni e le esperienze dubbie. Due menti sono sempre migliori di una per valutare la situazione.



4. Protezione dei dati: Non condividete informazioni personali o finanziarie con persone o organizzazioni sconosciute. Le vostre informazioni sono preziose e devono essere trattate con cautela.