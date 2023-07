Girava con un coltello a serramanico tra le mani nella Stazione Centrale di Napoli: denunciato

Durante i servizi straordinari di controllo del territorio presso la stazione F.S. di Napoli Centrale e zone limitrofe con modalità “Alto Impatto”, i poliziotti del Reparto operativo di Napoli Centrale, nella mattinata di giovedì, hanno notato, al centro della galleria della stazione, un uomo che con fare sospetto aveva occultato qualcosa tra le mani.

L’intuito degli operatori ha trovato positivo riscontro poiché, sottoposto a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm.

L'uomo, un napoletano di 62 anni, pluripregiudicato, è stato pertanto bloccato e condotto presso gli uffici dove sono stati esperiti gli ulteriori approfondimenti, all’esito dei quali il 62enne è risultato, inoltre, gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione per la pena di anni 1 mesi 6 di reclusione. Al termine delle formalità di rito, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere; il coltello è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.