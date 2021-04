Punta un coltello alla gola del padre 80enne per 20 euro

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale un 52enne napoletano già noto alle forze dell'ordine.

Ha preteso 20 euro per acquistare sigarette e per farlo ha puntato un coltello di quasi 20 centimetri alla gola del padre 80enne. All’arrivo dei militari, allertati dai vicini, ha aggredito anche loro. Finito in manette, l’uomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.