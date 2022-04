Punta un coltello alla gola a un ferroviere: paura a piazzale Tecchio

Stanotte gli agenti del commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazzale Tecchio presso la fermata della metropolitana “Campi Flegrei” per la segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un dipendente delle Ferrovie dello Stato il quale ha raccontato che, poco prima, mentre stava chiudendo la stazione facendo uscire le persone presenti, era stato minacciato da un uomo che gli aveva puntato un coltello alla gola e si era poi allontanato.

Poco dopo gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e con il supporto di una volante del commissariato Bagnoli, hanno intercettato l’uomo, un 22enne belga, in via Giambattista Licata e lo hanno denunciato per minacce aggravate.