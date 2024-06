Coltello alla gola a un 11enne per rapinarlo: la violenza in Cumana

Puntano un coltello alla gola di un ragazzino di 11 anni per rapinarlo. È successo a Bacoli, in provincia di Napoli, dove un 22enne di origini siriane e un 17enne egiziano sono stati arrestati dai carabinieri. La rapina è avvenuta nella stazione Fusaro della ferrovia Cumana. I deu si sono avvicinati all'11enne e hanno estratto un coltello, puntandoglielo alla gola pretendendo il suo telefono cellulare. Dopo aver preso il telefono, i due hanno scaraventato l'11enne sui binari e sono fuggiti. Il piccolo ha chiesto aiuto ad alcuni passanti.

I militari della compagnia di Pozzuoli intervenuti sul posto hanno avviato le indagini rintracciando poco dopo i due rapinatori sulla spiaggia di Lucrino. Bloccati dopo un timido tentativo di fuga, i due sono stati arrestati per concorso in rapina aggravata. Il 17enne è stato portato al centro di Prima accoglienza dei Colli Aminei, il 22enne nel carcere di Poggioreale a Napoli. Sono in corso accertamenti per verificare il coinvolgimento dei due arrestati in una seconda rapina perpetrata in un supermercato a poca distanza di tempo da quella ai danni dell'11enne.