Scoperto il “tesoro” dei coltelli a serramanico

Gli agenti della polizia municipale di Napoli, appartenenti al reparto Tutela Ambientale-Investigativa Centrale, hanno sequestrato 600 coltelli a serramanico in vendita in un negozio gestito da una cittadina cinese nel quartiere di Poggioreale. Le armi da taglio erano tutte in vendita senza alcuna licenza di commercio. I coltelli, caratterizzati da lame taglienti e punte acuminate, presentavano varie fogge e dimensioni, mostrando pericolose caratteristiche non riconducibili a un utilizzo domestico.

La titolare del negozio, priva di licenza per la vendita di armi, è stata denunciata all'autorità giudiziaria, che procederà con le azioni legali del caso. L'intervento dei caschi bianchi si ascrive nell'intenzione di circoscrivere e prevenire attività criminose legate al possesso di armi e fenomeni di devianza minorile tra i giovani cittadini. Nell'ambito di un altro servizio a Soccavo e Pianura, il personale dell'Unità operativa territoriale ha elevato 20 verbali per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancato utilizzo del casco protettivo.