Coltellata al torace, incensurato lotta tra la vita e la morte

I carabinieri della stazione e del Nucleo Operativo Radiomobile di Nola sono intervenuti in via Padre Francesco Palliola per un ferito. Si tratta di un 20enne incensurato di Tufino, colpito verosimilmente con un coltello al torace.

Il giovane è stato portato prima all’ospedale di Nola e poi all’ospedale del mare. È in prognosi riservata, in pericolo di vita. Indagini in corso ricostruire la dinamica e identificare chi ha inferto il colpo.