Lite passionale in strada, ventenne napoletano accoltellato in provincia d'Avellino

Un ventenne di Casalnuovo è stato accoltellato ieri sera a Sperone (provincia di Avellino): secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri della Stazione di Avella - e riportata da AvellinoToday - il giovane era in zona per motivi affettivi. In corso Umberto è stato raggiunto dal suo rivale in amore, un sedicenne del posto, che - dopo animata discussione - lo feriva con una coltellata al torace. Il ventenne veniva trasportato poco dopo all'ospedale di Avellino. Sul posto confluivano le pattuglie dei carabinieri della stazione di Avella e quella dell'Aliquota Radiomobile.

Il sedicenne veniva fermato poco dopo, nella sua abitazione, anche grazie alle informazioni derivanti dal recupero e al sequestro dell'arma del delitto, un coltello a farfalla di 23 centimetri. Il minorenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni i Napoli perché ritenuto responsabile di porto abusivo di arma da taglio e lesioni aggravate.