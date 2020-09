Dramma della gelosia a Pollena Trocchia, ex marito accoltella il nuovo compagno della moglie

Un 42enne si trova in gravi condizioni, ricoverato all'ospedale del Mare in Rianimazione, dopo essere stato ferito da una coltellata alla coscia destra, che ha reciso l'arteria femorale. L'uomo, di Ercolano, è stato colpito dall'ex marito 37enne della sua compagna. I due erano a Pollena Trocchia, a casa della donna, per chiarire - così come riporta il Roma - alcune dinamiche familiari. Dopo alcune schermaglie il 37enne ha impugnato un coltello da cucina e colpito. E' stato necessario un intervento chirurgico urgente: l'uomo ora non rischierebbe la vita ma è ancora in prognosi riservata. Sui fatti indagano i carabinieri di Cercola.

