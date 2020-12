Ex poliziotto non vedente preso di mira dai ragazzini: colpito con le pistola ad aria

Un ex poliziotto, che perse la vista in un incidente sul lavoro, era sceso di casa con il cane quando alcuni ragazzi in monopattino elettrico lo hanno colpito con le pistole ad aria compressa, per poi prenderlo in giro quando ha provato a farli desistere. L'uomo ha denunciato l'accaduto al commissariato di Acerra. Gli agenti sono al lavoro per risalire all'identità degli aggressori.

"Ha chiesto ai ragazzini di smettere - ha spiegato Giuseppe Fornaro, consigliere regionale dell'Uic - rilevando la sua condizione di non vedente, ma loro hanno continuato a girargli intorno con i monopattini elettrici e a sparargli. Giacomo ha urlato per chiedere aiuto ma nessuno è intervenuto, neanche una persona si è affacciata al balcone per vedere cosa stesse succedendo, è questa la cosa più grave, la totale indifferenza". Secondo Borrelli "urge un piano di rieducazione per genitori e ragazzi, la situazione degenera giorno dopo giorno".