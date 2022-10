Colpisce la moglie più volte con un batticarne: arrestato per tentato omicidio

Aggredisce la moglie con un batticarne e viene arrestato. Dovrà rispondere di tentato omicidio un 66enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri del posto sono intervenuti nella sua abitazione dopo una richiesta di aiuto arrivata al 112.

L’uomo aveva aggredito la moglie 62enne, colpendola alla testa più volte con un batticarne di legno. Sembra che lo abbia addirittura rotto a furia di colpi, procurando alla donna lesioni gravi che le costeranno 40 giorni di prognosi.

La donna è stata portata in ospedale e non è in pericolo di vita. Ferito anche il padre della vittima, intervenuto per proteggere la figlia e picchiato dal genero. Per lui sono 7 i giorni di prognosi prescritti. Per il 66enne, invece, si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale. Ora è in attesa dell’udienza di convalida.