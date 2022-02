Paura nella notte, stesa nei pressi dell'ospedale: colpita anche una tabaccheria

Questa notte, verso l’una, i Carabinieri della compagnia Napoli Centro – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Portamedina per colpi d’arma da fuoco. Ignoti, poco prima, probabilmente a bordo di uno scooter, avevano esploso diversi colpi all’altezza dell’ospedale Vecchio Pellegrini.

Rinvenuti sul manto stradale 10 bossoli. Sulla saracinesca della tabaccheria sita davanti all’ospedale è stato rinvenuto un foro riconducibile ai colpi sparati. Indagini ancora in corso da parte dei Carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sul posto.