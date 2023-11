Spari contro un palazzo. Paura in provincia

Terrore a Pomigliano d'arco intorno alle 22 di ieri, 25 novembre, quando i cittadini di via Jan Palach hanno contattato il 112 per segnalare colpi di arma da fuoco. Dopo pochi minuti, sono intervenuti i carabinieri i quali ricostruiscono che nel Settore III Edificio 6, poco prima ignoti avevano esploso diversi colpi d’arma da fuoco verso un palazzo. I militari carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno rinvenuto sul manto stradale e sequestrato 18 bossoli calibro 7.65 e calibro 9x21. Tre, invece, le ogive rinvenute all’interno di due appartamenti dello stabile. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e per comprendere a chi fossero rivolti quei proiettili. Non si esclude la pista che porta alla malavita organizzata.