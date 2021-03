Colombe e uova di Pasqua al Policlinico Federico II di Napoli per promuovere i vaccini

"Vaccino, uova di Pasqua, colombe e altri doni. Solo con il vaccino potremo salvare tante vite e cominciare a vedere la possibilità di tornare a nuova vita. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di donare uova di Pasqua, colombe e altri doni a coloro che si vaccineranno venerdì santo presso il centro vaccinale del Policlinico Universitario della Federico II di Napoli. Un gesto beneaugurante affinché questa sia una Pasqua di resurrezione in tutti i sensi.”. E’ l’auspicio lanciato dalla professoressa Annamaria Colao, endocrinologa di fama internazionale e presidente del Campus della Salute che insieme all’associazione SPA società per amore di Anna di Biase ha raccolto centinaia di uova e colombe per i pazienti fragili che si sottoporranno al vaccino.

“Bisogna promuovere la vaccinazione in tutti i modi possibili, convincendo anche i più scettici, e spiegando non solo che i vaccini sono sicuri ma anche illustrando, scientificamente, che il nemico da battere è il virus e non il vaccino” spiega Annamaria Colao, titolare della Cattedra UNESCO per l'Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile. “Venerdì santo insieme con tanti volontari del Campus della Salute e di SPA distribuiremo i doni raccolti in questi giorni per dare un segnale di speranza e rinascita e nella linea della umanizzazione delle cure già messa in atto durante San Valentino, la festa della donna e la festa del papà”, prosegue.

"Questa è anche una buona occasione per guardare con attenzione alla prevenzione e all'alimentazione durante l'emergenza covid19. La presenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete mellito di tipo 2, malattie polmonari croniche e malattie cardiovascolari sono fattori che aggravano la sindrome da CoViD , poiché rendono il sistema immunitario più debole. La dieta può rappresentare una strategia di mitigazione a supporto della funzione immunitaria che può influenzare gli esiti delle infezioni respiratorie da infezione. Ricordiamoci del nostro patrimonio: la Dieta Mediterranea. Promuovere il consumo di frutta, verdura, legumi, olio extra verdine d'oliva, cereali integrali, noci e grassi monoinsaturi minimamente elaborati, con un consumo basso o moderato di prodotti lattiero-caseari fermentati, pesce, pollame, vino rosso e, infine, un basso consumo di carni rosse e lavorate ci mantiene in buona salute. Tutto ciò ha spiccate proprietà antinfiammatorie, immunomodulatorie, antitrombotiche ed antiossidanti", conclude Annamaria Colao che da anni con il progetto del Campus 3s è impegnata nella promozione della cultura della prevenzione. "E' infine un onore e un piacere che questa iniziativa sia in comunione con la Società per Amore di Anna di Biase, sempre così sensibile e instancabile per portare sollievo ai malati e ai sofferenti".